Wouter Olde Heuvel: Door het oog van de naald

— Dat het leven heel betrekkelijk is, weet Wouter olde Heuvel als geen ander. Begin mei werd de oud-schaatser op 31-jarige leeftijd getroffen door een zware hersenbloeding, toen hij nietsvermoedend aan het wielrennen was met wat sportvrienden. De tweevoudig wereldkampioen ging door een loodzware periode, maar na een wonderbaarlijk snel herstel staat hij sinds een paar weken weer op het ijs als coach van onder anderen Ireen Wüst en Esmee Visser. TELESPORT zocht hem op in zijn tweede huis, oftewel: schaatstempel Thialf in Heerenveen.