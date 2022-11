Ontslagen Wormuth hekelt Groningen: ’Werksituatie geestelijk onveilig’

Volgens de Duitser heeft technisch directeur Mark-Jan Fledderus in het persbericht van maandag over zijn ontslag gelogen over feiten en hem tijdens zijn dienstverband te weinig gesteund. Dat laat Wormuth weten via zijn managementbureau Boost Eleven.

Bekijk ook: FC Groningen zet trainer Frank Wormuth aan de kant

„Het werd mij al snel duidelijk dat het niet een makkelijke situatie was, maar dat het een eis was om dit te veranderen”, zegt Wormuth over de situatie bij Groningen ten tijde van zijn aanstelling, begin van dit jaar. „Mark-Jan kende mijn werkwijze en ik had er vertrouwen in dat hij mij terzijde zou staan gedurende het veranderingsproces. Helaas was die aanname een grote vergissing van mij. Dat bleek al vrij snel in de voorbereiding.” Wormuth volgde begin dit seizoen Danny Buijs op.

Bekijk ook: Fortuna Sittard na bizarre ontknoping langs FC Groningen

Volgens Wormuth kreeg hij geen ruimte om de club te veranderen. „Sterker nog: de pijlen werden al vrij snel op mij gericht. In plaats van dat de niet gewenste situatie moest veranderen, werd mij dagelijks verzocht om mij aan te passen aan die niet gewenste situatie. Ik voelde mij er helemaal niet prettig bij. Persoonlijk heb ik de dagelijkse werksituatie daardoor als zwaar en geestelijk onveilig ervaren.”

De reden

Volgens Fledderus was het aanstellen van Wormuth „een grote inschattingsfout”, die hij zichzelf „enorm aanrekent.” Hij vindt dat er „geen goede match” tussen club en trainer was. FC Groningen sloot de eerste seizoenshelft af met een nederlaag tegen Fortuna Sittard (2-3) en staat in de Eredivisie op de vijftiende plaats, maar net boven de degradatiestreep.