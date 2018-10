PSG waarschuwt: ’We zullen reputatieschade niet tolereren’

De Franse justitie doet onderzoek naar mogelijke matchfixing bij de Champions League-wedstrijd van vorige week tussen Paris Saint-Germain en Rode Ster Belgrado.

Bekijk ook: Mogelijk matchfixing bij Europees duel PSG

„Met de grootst mogelijke verbazing hebben wij gelezen over de mogelijke manipulatie van de wedstrijd door Servische gokkers”, reageert PSG via de clubkanalen. „Wij spreken tegen hierbij direct of indirect betrokken te zijn. Graag werken we mee aan het onderzoek.”

PSG waarschuwt de Franse justitie om vooral geen aantijgingen te doen. „Wij zullen elke schade aan onze reputatie of die van onze medewerkers niet tolereren”, aldus de regerend Frans landskampioen. „Wij zullen juridische stappen ondernemen tegen degene die onze medewerkers voor schut zet.”