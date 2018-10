Nations League: België verslaat Zwitserland

Romelu Lukaku was de grote man aan Belgische zijde. In de 58e minuut zette hij de thuisploeg op voorsprong op aangeven van Thomas Meunier. Halverwege de tweede helft stond Xherdan Shaqiri aan de basis van de gelijkmaker. Zijn vrije trap werd bij de tweede paal knap terug gekopt door Nico Elvedi, waardoor Mario Gavranović binnen kon schuiven.

In de slotfase van de wedstrijd sleepten de Belgen toch nog de overwinning uit het vuur. Na een korte combinatie met Dries Mertens tekende Lukaku voor zijn tweede treffer van de avond.

De Belgen zijn groepshoofd in groep 2 met zes punten uit twee duels. Vorige maand werd IJsland met 3-0 verslagen.

Harry Kane en Domagoj Vida Ⓒ Hollandse Hoogte

Kroatië - Engeland

Het duel tussen WK-finalist Kroatië en Engeland bleef doelpuntloos. Harry Kane was in de 51e minuut dicht bij de openingstreffer. De Engelse aanvoerder, topschutter van het WK, kopte na een voorzet van Jordan Henderson tegen de onderkant van de lat. Even later was ook Raheem Sterling gevaarlijk, maar hij stuitte op doelman Dominik Livakovic.

Kroatië en Engeland staan nu achter Spanje in Groep 4 van de Nations League. De Spanjaarden wonnen zowel van de Kroaten (6-0) als van de Engelsen (2-1).

Overige uitslagen Nations League

Estland - Finland 0-1

Griekenland Hongarije 1-0

Moldavië - San Marino 2-0

Oostenrijk - Noord Ierland 1-0

Wit Rusland - Luxemburg 1-0