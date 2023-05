Honda levert vanaf 2026 Formule 1-motoren aan Aston Martin

Honda levert nu nog motoren aan Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri en blijft dat ook tot en met 2025 doen. Red Bull is op dit moment echter bezig met het ontwikkelen van een eigen motor onder de naam Red Bull Powertrains. Vanaf 2026 moet die eigen ontwikkelde krachtbron worden gebruikt, in samenwerking met Ford.

Honda heeft al eerder laten weten dat het wel in de Formule 1 actief wil blijven. Vanaf 2026 gaat het motoren leveren aan Aston Martin, dat nu nog met motoren van Mercedes rijdt en ook gebruikmaakt van de versnellingsbak en achterwielophanging van Mercedes.

Geluiden over een samenwerking tussen Honda en Aston Martin zoemden eerder deze maand al rond in de paddock in Miami en worden nu door meerdere bronnen bevestigd, na eerdere berichtgeving van het Italiaanse Gazzetta dello Sport. De deal wordt in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) officieel bekendgemaakt tijdens een inmiddels al aangekondigde persconferentie van Honda.

De motoren die vanaf 2026 worden gebruikt zijn een stuk goedkoper en vijftig procent van het vermogen wordt elektrisch. Ook de brandstof wordt honderd procent duurzaam. Eerder maakte Audi al bekend vanaf 2026 te zullen instappen, in samenwerking met Sauber, dat nu nog als Alfa Romeo actief is in de Formule 1.

Saillant detail is dat Fernando Alonso, momenteel zeer goed presterend met Aston Martin, als McLaren-coureur van 2015 tot en met 2017 zeer slechte ervaringen had met Honda. De Japanners lieten enkele jaren later in samenwerking met Red Bull vervolgens wel zien een betrouwbare en competitieve motor te kunnen ontwikkelen. Of Alonso in 2026 nog steeds in dienst is van Aston Martin is ook nog zeer de vraag. De Spanjaard viert in juli dit jaar zijn 42e verjaardag.