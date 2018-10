’Monaco presenteert Henry al dit weekend’

Bekijk ook: AS Monaco zet trainer op straat

Dat schrijft Daily Mail. De Monegasken zoeken een nieuwe trainer nadat Leonardo Jardim donderdag werd ontslagen. De 44-jarige Portugees moest vertrekken vanwege de slechte resultaten. Monaco staat met slechts zes punten uit negen wedstrijden op de achttiende plaats in de Ligue 1.

Thierry Henry en Roberto Martinez Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

Vrijdagavond zat Henry ’gewoon’ op de bank bij het Belgische elftal. De aanvaller van weleer is assistent van bondscoach Roberto Martínez. Bij AS Monaco komt hij met Youri Tielemans en Nacer Chadli twee spelers tegen die hij al kent van de Belgische selectie. Beiden kwamen vrijdagavond in actie tegen Zwitserland.