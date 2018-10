Southgate: ’Geen reden om bezorgd te zijn’

„Ik zou bezorgd geweest zijn als we niet zoveel kansen hadden gecreëerd”, aldus Southgate tegenover BBC Radio 5. „De ploeg heeft hard gewerkt en ik heb veel creativiteit gezien.”

De wedstrijd werd zonder publiek afgewerkt. „Het is wel moeilijk als er helemaal geen sfeer is”, reageerde Harry Kane. „Je staat het volkslied gewoon voor helemaal niemand te zingen. Hopelijk hoeven we dit nooit meer mee te maken.”

Bekijk ook: Southgate spreekt experiment tegen

Southgate liet Borussia Dortmund-aanvaller Jadon Sancho en Ben Chilwell (Leicester City) vanavond debuteren. Hij is erg tevreden over het duo. „We weden dat Jadon voor veel gevaar kan zorgen”, aldus Southgate. „Ben speelde ook uitstekend. Verdedigend is hij erg zorgvuldig, maar ook in balbezit is hij goed.”