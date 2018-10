Hulp voor ’aangeslagen’ Belgische arbiters

Naar verluidt zijn ze zwaar aangeslagen door het voetbalschandaal waarbij twee collega’s worden beschuldigd van matchfixing. Een van hen, Bart Vertenten, zit nog steeds in de cel.

Bekijk ook: Drukke nacht bij gerechtsgebouw

Woensdag brak het grote schandaal rond matchfixing en witwassen van geld uit, met voetbalmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic als spilfiguren. In het onderzoek werden ook twee scheidsrechters uit de Belgische hoogste voetbalklasse bij naam genoemd: Bart Vertenten en Sébastien Delferière. Beide mannen zouden wedstrijden gemanipuleerd hebben en werden daarom opgepakt in ’Operatie Propere Handen’.

Vermoed wordt dat ze beiden nooit meer een wedstrijd zullen fluiten. Een zware klap voor het Belgisch voetbal, dat zo twee van haar topscheidsrechters verliest. En een klap die ook te voelen is bij de collega’s van Vertenten en Delferière.

Sereen en waakzaam

Jef Brouwers, die als sportpsycholoog werkt voor de Belgische Voetbalbond, werd volgens Het Nieuwsblad gecontacteerd door scheidsrechtersbaas Johan Verbist. In een sessie dinsdag zal hij hen vooral wijzen op het belang van hun rol in het voetbal en welk gedrag toepasselijk is. De amateurscheidsrechters kregen dan weer een mail van het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen, waarin hen gevraagd wordt ’sereen en waakzaam te blijven’. Gevreesd wordt dat ze dit weekend nog meer dan anders het doelwit zullen zijn van ontevreden supporters.

Ook buiten het scheidsrechtersgilde zijn de gevolgen van het schandaal al duidelijk voelbaar. Zo werd de speeldag van dit weekend in Eerste Klasse B uitgesteld en is ook het lot van Waasland-Beveren (1A) en KV Mechelen (1B) onzeker. Hoe het nu verder moet met Koning Voetbal in België, is nog onduidelijk. Pro League-voorzitter Marc Coucke wordt volgende week alvast ontboden door Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. Coucke wacht de zware taak omde leidersfiguur te worden in de opkuis van het Belgisch voetbal.