Verstappen krijgt in 2019 21 races voor de kiezen

Het seizoen gaat op 17 maart van start met de race in Australië. Uiteindelijk zal 21 races in totaal moeten bepalen wie er wereldkampioen gaat worden. De race in Abu Dhabi op 1 december is de laatste van het seizoen.

Volgens Motorsport.com zullen er weer enkele regels veranderingen in de Formule 1, onder andere:

De achteruitkijkspiegels krijgen een nieuwe positie

De ’onboard’-camera krijgt een andere positie, om een beter zicht te krijgen

Coureurs mogen bij een safety car-situatie alleen maar inhalen als ze de start/finish-lijn zijn gepasseerd

Aan het eind van de race krijgen de rijders niet alleen een geblokte vlag te zien, maar ook een ’geblokt’ lichtpaneel