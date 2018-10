Pliskova loopt weer verder weg bij Bertens

De Tsjechische versloeg in de halve finale de Zwitserse Timea Bacsinszky in twee sets: 6-2 6-1. Het succes van Pliskova is slecht nieuws voor Kiki Bertens, die net achter de Tsjechische negende staat op de jaarlijst. De beste acht tennissters van dit jaar mogen deelnemen aan de WTA Finals in Singapore. Bertens verloor deze week al in de tweede ronde in Linz.

Pliskova, de nummer één van de plaatsingslijst, treft in China in de finale de Française Caroline Garcia. Die was in twee sets (6-3 6-4) te sterk voor Hsieh Su-wei uit Taiwan.

Bertens speelt komende week in Moskou voor haar laatste kans op deelname aan de WTA Finals.