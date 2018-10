’Oud-PSV’er verdacht in Belgisch omkoopschandaal’

De Servische geheime dienst heeft intussen volgens Het Nieuwsblad eigendom van makelaar Dejan Veljkovic - één van de spilfiguren in het schandaal - en zijn zakenpartner Uros Jankovic in beslag genomen. Voormalig PSV-schutter Mateja Kezman, de eigenaar van het makelaarsbureau waarvoor Veljkovic en Jankovic werkzaam zijn, is momenteel nog altijd ’op vrije voeten’.

De Servische geheime dienst BIA heeft zeven appartementen, één café en 1,3 miljoen euro in beslag genomen van Veljkovic en Jankovic. Ook Kezman bevindt zich in een benauwde positie. De ex-topscoorder van de Eredivisie is volgens Servische bronnen echter ineens onvindbaar.

Hij zou maar liefst 30 miljoen euro witgewassen hebben en zou zich momenteel ergens in zijn thuisland verschuilen. Kezman zou onder meer een grote som geld in eigen zak hebben gestoken bij de transfer van Sergej Milinkovic-Savic van Vojvodina naar Racing Genk in 2014.