Nibali kreeg aanbod van Team Sky

„Er is een moment geweest dat we gepraat hebben, maar toen stond ik onder contract. We zullen zien. Ik kan er weinig over zeggen. Eerst wil het seizoen afmaken, uitrusten en bijkomen. Daarna weer trainen en mijn zwakkere punten verbeteren”, aldus De Haai van Messina tegen La Gazzetta dello Sport.

Hij vervolgt: „Ik zou wel gecharmeerd zijn als ik weer een aanbieding krijg, ik voel me wel gevleid. Het zou een mooie uitdaging zijn, die ik in het verleden niet ben aangegaan. Daar heb ik geen spijt van, maar Team Sky is een uniek team. Ze kunnen je misschien helpen in het waarmaken van doelen die je niet voor mogelijk achtte te bereiken.”

Bernal

De Italiaanse sportkrant suggereert dat de Britse ploeg opnieuw geïnteresseerd zou zijn in het inlijven van Nibali. Hij zou dan het grote talent Egan Bernal moeten helpen aan een zege in een van de grote rondes.

De Italiaan staat volgend jaar nog onder contract bij Bahain-Merida, maar hij bekijkt momenteel zijn opties. „Ik ga kijken wat het beste voor mij is en wat bij mij past. Het gaat niet alleen om het contract, maar ook om de ontwikkeling van het team als project.”