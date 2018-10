De Ligt bekijkt spitsen op YouTube: ’Leuk om er zo mee bezig te zijn’

Alvorens De Ligt de strijd aan gaat met zulke jongens, bestudeert hij ze grondig. Op eigen initiatief. „Dan ga ik thuis lekker achter mijn computer zitten en zoek ik op YouTube filmpjes van die spitsen op. Wat doet-ie in een wedstrijd? Hoe beweegt hij in het strafschopgebied? Hoe scoort hij? Dat soort dingen. Niet dat zo’n spits zoiets direct in een wedstrijd tegen mij doet, maar je weet wel wat zo iemand kan. Ik vind het leuk om er zo mee bezig te zijn.”

Zlatan

De ultieme test zit er in de ogen van De Ligt niet meer in. Hij zou dolgraag nog eens tegen Zlatan Ibrahimovic willen aanlopen. „Dat zal moeilijk worden of Zlatan moet terugkeren naar Ajax. Ik vind het echt jammer dat ik nooit tegen hem heb gespeeld. Dat zou mooi zijn geweest.”

