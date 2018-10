AS Monaco stelt Henry aan

De club heeft het nieuws, dat al enige tijd rondging, zaterdag bevestigd. Daarmee komt een einde aan het werk dat de Franse oud-international deed als tweede assistent van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Henry was sinds de zomer van 2016 parttime in dienst van de Belgische voetbalbond. Bij Monaco wordt hij de opvolger van Leonardo Jardim, de Portugees die donderdag werd ontslagen vanwege de aanhoudend slechte resultaten. Monaco staat met slechts zes punten uit negen wedstrijden op de achttiende plaats in de Ligue 1.

Bekijk ook: AS Monaco zet trainer op straat

Bij Monaco krijgt Henry twee spelers onder zijn hoede die hij al kent uit de Belgische nationale ploeg: Youri Tielemans en Nacer Chadli.

Henry (41) was met de Rode Duivels succesvol op het WK waar de ploeg als derde eindigde. Als voetballer beleefde hij zijn grootste successen met Arsenal maar kwam hij ook van 1995 tot 1999 voor Monaco uit. Henry ondertekent een contract tot de zomer van 2021. „Ik dank AS Monaco dat het me deze kans geeft. Het is een speciale club voor mij”, reageerde hij. „Ik ben heel blij dat ik hier terug mag keren en enorm gemotiveerd om de uitdagingen die ons te wachten staan aan te gaan. Ik kijk ernaar uit om de spelers te ontmoeten en aan de slag te gaan.” Monaco hervat de competitie na een interlandweek volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen Straatsburg. Nog niet duidelijk is of hij dinsdag in een oefenduel met Oranje voor een laatste keer op de bank zit bij de Belgen.