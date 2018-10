De Ligt in illuster rijtje

Hier wordt hij namelijk de jongste international sinds 1933 met tien interlands achter zijn naam mee. Alleen Jan van Breda Kolff in 1912 en Mauk Weber in 1933 waren tijdens hun tiende interland jonger dan De Ligt vandaag is (19 jaar en 62 dagen).

Nederland speelt vanavond om 20.45 uur in een uitverkochte Johan Cruijff Arena tegen Duitsland in de Nations League. Oranje verloor het eerst duel in de Nations League in Frankrijk met 2-1.