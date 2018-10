Oude liefde roest niet voor bondscoach volleybalsters

Jamie Morrison: ,,Dit WK is geen sprint, maar een marathon.’’ Ⓒ Ronald Hoogendoorn

NAGOYA - Hij is – anders dan zijn flamboyante voorganger Giovanni Guidetti - ingetogen en bedachtzaam. Maar ook Jamie Morrison boekt succes met de Nederlandse volleybalsters. Maandag staat hij met Oranje tegenover ’zijn’ Amerika, waarmee hij vier jaar geleden als assistent-bondscoach wereldkampioen werd. In het Japanse Nagoya praat Morrison over de WK-wedstrijd tegen zijn vaderland. En over het uitblijven van de verlening van zijn contract.