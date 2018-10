Sprinttalent Hodeg wint in Turkije

De rit ging van Selçuk naar Manisa over ruim 135 kilometer. De jonge sprinter van Quick-Step was al eens tweede en vierde in de Turkse rittenkoers die zondag eindigt.

In de voorlaatste rit hield hij de Duitser John Degenkolb en de Australiër Nathan Haas achter zich. De Kazak Alexei Loetsenko behield de leiderstrui. De renner van Astana had vrijdag na zijn ritzege de leiding genomen in het algemeen klassement.

Voor de 22-jarige Hodeg was het al zijn vijfde zege van dit seizoen. Hij won onder meer al ritten in de ronden van Catalonië, Polen en Duitsland.