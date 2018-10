Talent Tah sluit aan bij Duitse ploeg

De aanvoerder van Jong Duitsland bereikte met dat team vrijdag kwalificatie voor het EK van volgend jaar. Na overleg tussen bondscoach Joachim Löw en Stefan Kuntz, de coach van Duitsland-onder-21, werd besloten dat de verdediger van Bayer Leverkusen aan de selectie wordt toegevoegd die dinsdag in Parijs tegen Frankrijk speelt, eveneens in het kader van de nieuwe landencompetitie.

,,Jonathan heeft zijn rol als aanvoerder uitstekend vervuld. Hij heeft zich volledig op onze kwalificatie geconcentreerd en een belangrijke rol gespeeld bij onze overwinning op Noorwegen. De overheveling naar de A-ploeg heeft hij absoluut verdiend.'' Tah (22) is trots op zijn uitverkiezing: ,,Het is een mooi signaal van de bondscoach dat hij mij er in Frankrijk bij wil hebben.''