Opluchting voor Mathieu van der Poel

De Europees kampioen ging in de eerste ronde van de veldrit in Vlaanderen hard onderuit in een greppel. Hij klom wel weer op de fiets, maar zag al snel in dat doorfietsen met een pijnlijk gezwollen enkel niet meer mogelijk was.

Van der Poel werd per brancard afgevoerd en ging naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas. Er werd heel even gevreesd voor een enkelbreuk, maar de diagnose aldaar wees uit dat er niets is gebroken. De 23-jarige alleskunner liet enkele uren na zijn bezoek aan het ziekenhuis weten dat hij al weer onderweg is naar Gieten, waar zondag de eerste wedstrijd uit de Superprestige wordt gereden. ,,Als de pijn draaglijk is, ga ik van start'', meldde hij op Instagram.

Van der Poel reed in Lokeren zijn derde veldrit van het seizoen. Hij had de eerste twee, in Ronse en Meulebeke, gewonnen. De renner van Corendon Circus was wat later begonnen aan het seizoen omdat hij rust nam na het WK mountainbike in Lenzerheide in september, waar hij brons veroverde. Hij ontbrak daardoor in de eerste twee wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten.

De Rapencross kreeg na het uitvallen van Van der Poel een verrassende winnaar in de Belg Daan Soete. Wereldkampioen Wout van Aert werd zesde.