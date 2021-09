Noorse aanwinst (18) Jumbo-Visma grijpt wereldtitel bij junioren

Wielrennen

Peter Sagan aast op vierde regenboogtrui: ’Dan ben ik de enige recordhouder’

Peter Sagan kroonde zich drie jaar op een rij tot wereldkampioen: in 2015 in Richmond, in 2016 in Qatar en in 2017 in het Noorse Bergen. De 31-jarige Slowaak is normaal niet de man van records, maar de jacht op een vierde regenboogtrui houdt hem wel bezig. „Dan ben ik de enige recordhouder’, zegt hi...