Pijnlijk verlies Federer in Shanghai

De Kroaat, de nummer 19 van de wereld, versloeg in de halve finale Roger Federer in twee sets: 6-4 6-4. De Zwitser was de titelverdediger in de Chinese metropool. In de finale treft Coric zondag Novak Djokovic.

Coric was met name in zijn opslaggames oppermachtig. Hij stond Federer zelfs geen enkel breekpunt toe. Zelf benutte hij twee van de zeven kansen om de opslag van de Zwitser te breken.

Eerder had Djokovic al de eindstrijd bereikt door de Duitser Alexander Zverev met overtuigende cijfers te verslaan: 6-2 6-1.