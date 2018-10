Pinot soleert naar zege in Lombardije

De Franse coureur van Groupama - FDJ ging in de Ronde van Lombardije solo over de streep. Het was voor het eerst in zijn wielerloopbaan dat Pinot de sterkste was in een klassieker.

Pinot reed op 13 kilometer voor de finish in Como weg bij medevluchter Vincenzo Nibali, de winnaar van vorig jaar. De Italiaan leek te worden ingehaald door een achtervolgend groepje, maar legde toch nog beslag op de tweede plek. De Belg Dylan Theuns won het sprintje voor de derde plaats.

Roglic steekt lont in kruitvat

De 112e editie van 'Il Lombardia', de Noord-Italiaanse herfstklassieker met een lengte van 245 kilometer, ontbrandde op een kleine 50 kilometer van de finish. Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo trok ten aanval op de 'Muur' van Sormano, een steile klim van 6 kilometer lang en met stijgingspercentages van 25 procent. De Sloveen werd in de slotkilometer achterhaald door Pinot en Nibali, die duidelijk de sterkste benen bergop hadden. Wereldkampioen Alejandro Valverde (Movistar) kon niet mee, de Nederlandse troef Sam Oomen evenmin.

Het tweetal vooraan reed hard door in de afdaling. Roglic kon nog even aansluiten en even later ook de Colombiaan Egan Bernal (Team Sky), maar op de beklimming van de Civiglio namen Pinot en Nibali al gauw weer afstand. Een felle demarrage van Pinot in die klim was uiteindelijk ook Nibali te veel. Oomen was nog wel de beste Nederlander. De renner van Team Sunweb finishte als 27e op bijna 4 minuten van Pinot.

De Nederlanders speelden ging rol van betekenis in de koers.