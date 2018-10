Turners met goed gevoel naar Doha

De equipe van bondscoach Bram van Bokhoven kwam in de afsluitende landenwedstrijd tegen Zwitserland in Hoofddorp tot een totaal van 248,667 punten. De Zwitsers wonnen met 250,665 punten.

Tijdens de EK van afgelopen zomer in Glasgow miste Oranje de landenfinale. De turners eindigden toen in de kwalificaties als negende. Zwitserland werd in Glasgow vijfde en dus was het resultaat van de interland in Hoofddorp volgens Van Bokhoven hoopgevend. ,,We zijn zeker blij met de aansluiting en gaan met een goed gevoel richting Doha'', zei de bondscoach.

Epke Zonderland ontbrak vanwege privé-omstandigheden in Hoofddorp. De Fries, specialist aan de rekstok, behoort wel tot de WK-equipe die verder bestaat uit Michel Bletterman, Bart Deurloo, Bram Louwije, Frank Rijken en Casimir Schmidt. Louwije was de beste Nederlander bij de interland tegen Zwitserland, hij turnde 80,867 punten bij elkaar.