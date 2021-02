Risico veroordeling Quincy Promes ligt alleen bij Spartak Moskou

Voetbal

Tien man Atalanta buigen pas in de slotfase voor Real Madrid

Real Madrid heeft met moeite zijn eerste achtste finale in de Champions League uit bij Atalanta - met Marten de Roon in de basis - gewonnen. De thuisploeg stond bijna de hele wedstrijd met tien op het veld en moest pas in de slotfase het hoofd buigen: 0-1.