Invaller helpt Tsjechië aan zege in Nations League

De ploeg van de nieuwe bondscoach Jaroslav Silhavy nam drie punten mee uit Trnava: 1-2. Aanvaller Patrik Schick van AS Roma maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer, amper twee minuten nadat hij was ingevallen.

Tsjechië was kort na rust op voorsprong gekomen via Michael Krmencik. Marek Hamsik bracht Slowakije, waarbij Matús Bero van Vitesse de hele wedstrijd op de bank bleef, na een uur op gelijke hoogte. Schick bezorgde Silhavy en diens assistent Tomás Galásek, oud-speler van Willem II en Ajax, een geslaagd debuut. Silhavy volgde vorige maand Karel Jarolim op, die vertrok na de nederlaag in de Nations League tegen Oekraïne (1-2) en de verloren oefeninterland tegen Rusland (1-5).

Slowakije verloor in groep 1 van divisie B vorige maand ook al van Oekraïne (1-0).