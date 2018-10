Cassano stopt voor derde keer met voetballen

De 39-voudig Italiaans international kondigde voor de derde keer in zijn voetballoopbaan aan te stoppen. Dat was zeven dagen nadat Cassano was begonnen bij Virtus Entella in de Serie C.

„De afgelopen dagen met trainingen besefte ik dat ik niet langer meer de mentaliteit heb om vasthoudend te trainen” aldus de 36-jarige Cassano. „Om te kunnen voetballen heb je passie en talent nodig, maar vooral de gedrevenheid, maar op dit moment heb ik andere prioriteiten.”

Cassano gold lang als een van de grootste talenten uit het Italiaanse voetbal. Hij speelde voor AS Roma, Sampdoria, Inter en AC Milan en van 2006 tot 2007 voor Real Madrid.

Voor het eerst kondigde Cassano aan te stoppen met voetbal acht dagen nadat hij zijn handtekening had gezet bij Hellas Verona in juli 2017. Enkele uren later kwam hij weer op dat besluit terug. Zes dagen later, nadat hij twee oefenduels had gespeeld, verklaarde hij opnieuw zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.