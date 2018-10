Prachtige triomf Schumacher junior

De negentienjarige Duitser, zoon van de legendarische Formule 1-coureur Michael Schumacher, stelde de eindzege in het kampioenschap veilig tijdens het slotweekeinde in Hockenheim. In de twee races die zaterdag werden gereden, eindigde Schumacher junior als twaalfde en tweede. Hij is daardoor in de slotrace op zondag door niemand meer te passeren in de stand.

Schumacher verdiende door zijn eindzege in de Formule 3 ook genoeg punten om in aanmerking te komen voor een superlicentie, het 'rijbewijs' dat nodig is om in de Formule 1 uit te komen.

Zijn vader Michael veroverde zeven wereldtitels in de koningsklasse van de autosport. De nu 49-jarige Duitser liep eind 2013 bij een ski-ongeluk zwaar hersenletsel op. Over zijn gezondheidstoestand komt slechts sporadisch iets naar buiten.

Ferrari, de renstal waarbij Michael Schumacher vijf van zijn zeven titels pakte, houdt de prestaties van de jonge 'Schumi' nauwlettend in de gaten. ,,Voor de familie Schumacher staat de deur bij ons altijd open'', zei teambaas Maurizio Arrivabene onlangs.