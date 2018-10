Spuger op last van KNVB toch uit selectie verwijderd

De negentienjarige verdediger van PSV spuugde vrijdag na de interland tegen de leeftijdsgenoten van Duitsland richting tegenstander Salih Özcan. Dat zorgde vooral in de Duitse pers voor ophef.

In eerste instantie werd Teze niet gestraft voor het spuugincident door Bert Konterman, de coach van oranje onder 20.

„Dit is ongeveer het laagste wat je als sportman kunt doen bij een tegenstander. Een ongelooflijk slecht voorbeeld. Dat tolereren we niet, dus is hij uit de selectie verwijderd”, aldus directeur betaald voetbal Eric Gudde. „Hoe lang hij geschorst blijft, bepalen we nog nader.” Teze mist komende week in ieder geval de volgende interland van Oranje onder 20, tegen Polen.

Eerder op de dag had Konterman ook al namens zijn speler en namens de KNVB wel officieel excuses gemaakt aan de Duitsers. „Goed dat dat gebeurde, maar het was voor zo’n lage actie onvoldoende”, zo sprak Gudde later op de dag. „Hier past onmiddellijk straf.”