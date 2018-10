Inhaaljacht Frijns beloond met podium in DTM-finale

In de voorlaatste race van het seizoen tijdens het finaleweekeinde op het circuit van Hockenheim zegevierde de regerend kampioen voor de vijfde maal in successie. Mede door toedoen van zijn Nederlandse teamgenoot Robin Frijns kwamen Rast's rivalen Gary Paffett en Paul di Resta van het Mercedes-fabrieksteam niet verder dan de vierde en achtste plaats. Frijns eindigde na een inhaalrace als tweede. Die prestatie leverde eerder in het Italiaanse Misano.

Paffett heeft desondanks de leiding in het DTM-klassement van Di Resta overgenomen. De Engelsman heeft nu 239 punten, zes stuks meer dan de Schotse nummer twee Di Resta. De Rast heeft staat met 224 punten derde. De beslissing in het DTM-kampioenschap valt zondag in de slotrace van het seizoen. Dan zijn er nog maximaal 28 punten te verdienen: 3 voor de pole-position en 25 voor de winst van de race.

Door later te stoppen dan de rest van de deelnemers ging Frijns enige tijd aan kop, maar na zijn bandenwissel kwam hij in tiende positie weer de baan op. Na de herstart profiteerde de Limburger echter van zijn versere banden, waarmee hij de concurrenten één voor één inrekende. Uiteindelijk bracht zijn opmars hem zijn tweede tweede plaats op in zijn DTM-rookiejaar.

De beslissende DTM-race op Hockenheim begint zondag om 13.30 uur.