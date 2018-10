Oranje met twee debutanten tegen Duitsland

In de Johan Cruijff ArenA is er een basisplaats weggelegd voor zowel Denzel Dumfries als Steven Bergwijn. De beide PSV’ers kwamen nooit eerder in actie voor Oranje.

Ook Marten de Roon begint in de basis. De 27-jarige middenvelder van Atalanta Bergamo begint rechts op het middenveld.

Bij Duitsland heeft spits Mark Uth een basisplaats. De oud-speler van sc Heerenveen en Heracles Almelo verruilde afgelopen zomer 1899 Hoffenheim voor Schalke 04.

Opstellingen

Nederlands elftal: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Bergwijn, Memphis, Babel.

Duitsland: Neuer; Ginter, Boateng, Hummels, Hector; Kimmich; Müller, Can, Kroos, Werner; Uth.