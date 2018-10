KNVB vergist zich met geschorste Rosario

De PSV’er is namelijk geschorst voor het Nations League-duel in de Johan Cruijff ArenA. Daar kwam de KNVB op het allerlaatste moment achter.

Bekijk ook: Spuger op last van KNVB toch uit selectie verwijderd

Rosario kreeg vorige maand rood in het duel tussen Jong Oranje en Jong Schotland, en werd voor één duel geschorst. De KNVB dacht dat die schorsing voor het grote Oranje van de baan was, omdat Jong Oranje vrijdag al uitkwam tegen Letland, maar dit is niet het geval.

Bekijk ook: Oranje met twee debutanten tegen Duitsland

De Nederlandse bond dacht in de officiële regels te lezen dat de schorsing alleen betrekking had op duels van Jong Oranje. De UEFA interpreteert de regels echter anders en zegt dat ook duels van het A-elftal gelden. Een geschorste speler mag in zo'n situatie pas twee dagen later dan het duel van Jong Oranje weer in actie komen.

De KNVB erkent schuld en zegt zich te realiseren dat in dit geval grondiger onderzoek had moeten plaatsvinden. Rosario is dinsdag wel speelgerechtigd voor het oefenduel van het Nederlands elftal met België in Brussel.