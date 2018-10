Dolberg in de basis bij Denemarken

De spits van Ajax stond door blessures maanden aan de kant, maar maakte een paar weken geleden zijn rentree. In de laatste wedstrijd tegen AZ (5-0) begon Dolberg voor het eerst in de eredivisie weer in de basis.

Bondscoach Age Hareide kan in Dublin niet beschikken over spits Nicolai Jørgensen van Feyenoord en kiest daarom voor Dolberg in de punt van de aanval. Lasse Schöne, clubgenoot van Dolberg in Amsterdam, verschijnt ook aan de aftrap.

Denemarken moet het tegen de Ieren stellen zonder Christian Eriksen, die vorige maand in de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Wales beide doelpunten voor zijn rekening nam (2-0). Eriksen was vorig jaar de grote man in Dublin tijdens de play-off om een WK-ticket. De oud-Ajacied scoorde toen drie keer en leidde zijn land zo naar het WK (1-5).

Bjørn Johnsen Ⓒ Hollandse Hoogte

Johnsen wint met Noorwegen

Bjørn Johnsen heeft met Noorwegen in de Nations League gewonnen van Slovenië. De spits van AZ mocht in Oslo een kwartier voor tijd invallen en hielp zo mee om de winst binnen te halen. Noorwegen won dankzij een doelpunt in de blessuretijd van de eerste helft van middenvelder Ole Selnaes, die een afgeslagen bal vanaf de rand van het strafschopgebied langs de Sloveense keeper schoot: 1-0.

Van het trio AZ-spelers in de Noorse selectie mocht alleen Johnsen meedoen. Jonas Svensson en Fredrik Midtsjø bleven in het Ullevaal-stadion op de bank.

Noorwegen zit in divisie C van de nieuwe landencompetitie. De ploeg van bondscoach Lars Lagerbäck won in groep 3 eerder van Cyprus (2-0) en verloor van Bulgarije (1-0). Dinsdag komen de Bulgaren naar Oslo.