Koeman: ’Ik ben totaal verrast en zeer teleurgesteld’

De bondscoach ging er vanuit dat Rosario zaterdagavond zijn debuut voor het Nederlands Elftal had kunnen maken. Dit bleek niet te kloppen. De KNVB kwam er op het allerlaatse moment achter dat de PSV’er geschorst is door een rode kaart bij Jong Oranje.

Pablo Rosario Ⓒ Hollandse Hoogte

„Dit is zeer teleurstellend”, reageerde Koeman tegenover de NOS. „Hij was gewoon één van de wisselspelers van vanavond. Ik heb alleen maar begrepen dat hij speelgerechtigd was. Ik ben dan ook totaal verrast dat hij er niet bij is.”

Op de vraag of hij ontploft reageert Koeman stevig: „Bijna. Het gaat volgens mij om de interpretatie van een zinnetje. Je kunt als KNVB denken dat je gelijk hebt, maar het ligt uiteindelijk bij de UEFA. Het is nu aan de bond om uit te zoeken hoe dit ooit heeft kunnen gebeuren.”