Fluitconcert bij volkslied van Duitsland

In zijn tijd als speler ging het er ’heter’ aan toe, zei Ronald Koeman, die na de gewonnen halve finale op het EK van 1988 deed alsof hij zijn kont afveegde met het shirt van Olaf Thon. Het negatieve sentiment tussen Nederland en Duitsland was minder, dacht hij. En voor het Nations League-duel gingen de spelers van Nederland en die Mannschaft gebroederlijk met elkaar op de foto.

Maar de supporters hadden de verzoeningsboodschap niet begrepen. Het was opnieuw een smet voor de KNVB, die eerder op de dag al had moeten ingrijpen richting Oranje Onder 19-coach Bert Konterman. Die wilde Jordan Teze met een berisping laten wegkomen, nadat de PSV-speler zijn excuses had aangeboden voor het spugen naar een Duitse tegenstander. De voetbalbond zette hem alsnog uit de selectie.