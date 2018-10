Derde debutant in Oranje tegen Duitsland

De buitenspeler van Club Brugge kwam tegen Duitsland in de 68e minuut in de ploeg voor Steven Bergwijn. Daarmee kwam de ene debutant in de ploeg voor de andere. Ook PSV-back Denzel Dumfries maakte vanavond voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van Oranje.

Tegelijkertijd haalde Koeman Ryan Babel naar de kant. Hij werd vervangen door Quincy Promes.

Voor Groeneveld is zijn debuut tekenend voor zijn verdere loopbaan. De zoon van een Nederlandse vader en Nigeriaanse moeder, mag nu in de rest van zijn loopbaan alleen nog maar voor het Nederlands elftal uitkomen. Hij was tot zijn invalbeurt ook nog speelgerechtigd voor Nigeria.

Er hadden vanavond vier spelers hun debuut kunnen maken, maar Pablo Rosario bleek op het laatste moment niet speelgerechtigd voor het Nations League-duel.