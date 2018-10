Off-day Van der Mark toch beetje lonend

Beiden strijden om het vice-wereldkampioenschap achter de reeds gekroonde Kawasaki-rijder Jonathan Rea. Van der Mark eindigde op het gloednieuwe Argentijnse Circuito San Juan Villecum als achtste na vanaf een magere P11 te zijn gestart, maar hij zag Davies crashen waardoor zijn achterstand op de Brit naar nog maar achttien punten is geslonken met nog drie races te gaan.

Voor het eerst was een voornaam kampioenschap te gast op het fraaie, bochtige circuit, zoals ook het WK Superbike voor de eerste keer in Argentinië in actie kwam. Het Yamaha-team van Van der Mark en zijn teamgenoot Alex Lowes die als zevende finishte, wisten zich geen raad met de nieuwe omstandigheden en dat resulteerde voor de Rotterdammer in een teleurstellende vierde startrij. Dat hij toch nog drie plekken won dankte VdM aan het uitvallen van Davies en Aprilia-rijder Lorenzo Savadori, terwijl diens teamgenoot Eugene Laverty na zijn P3 danig terugviel door achterbandproblemen.

Op wereldkampioen Rea staat geen maat en de Noord-Ier tekende voor zijn 69ste superbikezege die meewoog in het behalen van de constructeurstitel voor zijn Japanse merk. De viervoudig wereldkampioen was zo oppermachtig dat Ducati-coureur Marco Melandri tien seconden na hem als tweede werd afgevlagd, op de voet gevolgd door de talentrijke Turkse Kawa-coureur Toprak Razgatlioglu. Met zijn overwinning evenaarde Rea het record van Colin Edwards en Neil Hodgson die ook negen zeges op rij boekten in hun superbikeloopbaan. Mocht Rea ook morgen de tweede race winnen dan zou dat zijn 55ste triomf met Kawasaki betekenen waarmee hij op gelijke hoogte met Carl Fogarty zou komen.

Uitslag race 1: 1. Rea (GBr) Kawasaki, 2. Melandri (Ita) Ducati, 3. Razgatlioglu (Tur) Kawasaki, 4. Fores (Spa) Ducati, 5. Laverty (Ier) Aprilia, 6. Sykes (GBr) Kawasaki, 7. Lowes (GBr) Yamaha, 8. Van der Mark (Ned) Yamaha, 9. Baz (Fra) BMW, 10. Camier (GBr) Honda.

WK-stand: 1. Rea 495, 2. Davies 335, 3. Van der Mark 317, 4. Sykes 283, 5. 270 Melandri, 6. Lowes 222.