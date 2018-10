Oranje rekent af met Duitsland

In het kader van de Nations League zegevierde het jonge Oranje van Ronald Koeman verrassend met 3-0. Virgil van Dijk, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum zorgden voor een uitgelaten sfeer. Nooit eerder won Oranje met drie doelpunten verschil van onze oosterburen.

Al in de tweede minuut werd Oranje zeer gevaarlijk. Depay bediende Steven Bergwijn, die kwam net tekort om af te ronden. Doelman Manuel Neuer kon ingrijpen voordat de debutant kon afronden.

Bergwijn speelde samen met PSV-collega Denzel Dumfries voor het eerst in Oranje. Hun ploeggenoot Pablo Rosario had ook graag zijn debuut gemaakt, maar was tot verrassing van de KNVB en boosheid van Koeman geschorst.

In het eerste half uur had de verdediging van Oranje het bij vlagen erg lastig. Ajax-verdediger Matthijs de Ligt had zijn handen vol aan de snelle Timo Werner, maar die was eerst onzorgvuldig in de afronding en vond daarna Oranje-goalie Jasper Cillessen op zijn weg.

Oranje voetbalde zich na het overwicht van de Duitsers weer wat onder de druk uit. Na een half uur opende Van Dijk de score. De duurste verdediger van de wereld kon eenvoudig binnenkoppen uit de rebound, nadat Ryan Babel de lat had geraakt op aangeven van Memphis Depay.

Virgil van Dijk Ⓒ Matty van Wijnbergen

Oranje had daarna zomaar nog een keer kunnen scoren in de eerste helft. Babel kon net niet afronden, nadat Bergwijn had weggestuurd. Depay kopte in de slotminuut net naast.

In de tweede helft verzuimde invaller Leroy Sané om gelijk te maken. De voetballer van Manchester City kreeg alle ruimte om raak te mikken, maar schoot slechts voorlangs.

Memphis Depay met een hoogstandje. Ⓒ Matty van Wijnbergen

In de 68e minuut viel er nog een Oranje-debuut te noteren. Arnaut Danjuma Groeneveld maakte voor de eerste keer zijn opwachting. De aanvaller van Club Brugge kwam in de ploeg voor Bergwijn.

In de tweede helft nam Duitsland het heft steeds steviger in handen. Een kwartier voor het einde kreeg Depay in een counter de kans op de tweede Oranje-treffer. De aanvaller speelde twee Duitsers uit, maar stuitte op Neuer.

In de 86e minuut maakte Depay alsnog de bevrijdende treffer na een assist van Quincy Promes. Depay raakte vervolgens met een ziedend schot ook nog de lat, waarna Wijnaldum na een korte solo voor de eindstand zorgde.

België volgende opponent

Het Nederlands elftal wacht komende dinsdag een nieuwe test. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is dan België de opponent. Het wordt de 127e ontmoeting met de nummer drie van het afgelopen WK.

Duitsland neemt het dan in de Nations League op tegen Frankrijk. De ploeg van bondscoach Joachim Löw speelde in eigen huis gelijk tegen de regerend wereldkampioen (0-0), die Oranje met 2-1 versloeg.