Nations League: Denemarken niet langs Ierland

In het Avivastadion in Dublin werd het 0-0. Lasse Schöne speelde de hele wedstrijd, Kasper Dolberg werd in de 79e minuut vervangen door Chelsea-verdediger Andreas Christensen.

Overige uitslagen Nations League

Slowakije - Tsjechie 1-2

Noorwegen - Slovenie 1-0

Armenie - Gibraltar 0-1

Letland - Kazachstan 1-1

Georgie - Andorra 3-0

Bulgarije - Cyprus 2-1

Ierland - Denemarken 0-0

Macedonie - Liechtenstein 4-1