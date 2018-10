Van Dijk: ’Toen was het game over’

„Dit geeft een heel goed gevoel”, zei de trotse aanvoerder van Oranje tegen de NOS. „Dit was een goeie pot. We hebben hard gewerkt en de nul gehouden. Dat is heel mooi. De 2-0 was belangrijk. Toen was het game over voor mijn gevoel.”

Nederland had het bij vlagen lastig met Duitsland, maar knokte zich er doorheen. „Dat hebben we tegen Portugal (3-0 zege, red.) voor de zomer ook al laten zien. Duitsland is niet zomaar een ploeg. Er spelen spelers van grote clubs in. Deze zege is mooi. We zijn er nog lang niet, maar we zijn op de goede weg.”

