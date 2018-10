Koeman: ’Grote toekomst voor Nederlands voetbal’

„Het mooiste is dat het uiteindelijk 3-0 staat. Natuurlijk had het anders kunnen lopen tijdens sommige momenten”, vertelde Koeman aan de NOS. „We begonnen slordig, met onder meer Matthijs de Ligt, waardoor Timo Werner gevaarlijk kon worden. Maar we groeiden in de wedstrijden en kwamen door een fantastische corner op 1-0”, vervolgde de bondscoach.

Vervolgens zag Koeman het na de pauze misgaan bij Oranje. „De aanvallers bleven drukzetten, waardoor de Duitsers tussen de linies konden spelen. Als er een ding is dat je niet moet doen tegen Duitsland is het veld groot maken. Uiteindelijk kregen we het weer onder controle door met z’n allen te verdedigen. En dan valt uiteindelijk de 2-0 en ook nog de 3-0: het kan niet mooier.”

Koeman zette debutanten Steven Bergwijn en Denzel Dumfries in de basis en gunde in de tweede helft ook Arnaut Danjuma Groeneveld zijn debuut. „We kunnen trots zijn op deze jongens. Ze hebben gevochten voor alles wat ze waard zijn, chapeau. Er zit zoveel in. Over drie à vier jaar zijn deze debutanten nog sterker en volwassener. Ik voorzie absoluut een grote toekomst voor het Nederlands voetbal.”