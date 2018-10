’Onwerkelijke’ avond voor Denzel Dumfries

,,Dit is echt prachtig. Een mooie uitslag en een prachtige wedstrijd'', zei de rechtsback van PSV. ,,Ik ben echt heel blij en heb hiervan genoten.''

Dumfries behoorde niet tot de voorselectie, maar stond tegen Duitsland aan de aftrap omdat Kenny Tete, Daryl Janmaat en Timothy Fosu-Mensah allemaal afwezig waren.

,,Ik voelde vooraf wel wat spanning, maar ik dacht: ik ben nu toch hier. Ik wilde niet dat de spanning de overhand zou nemen. Ik ging de wedstrijd in met het gevoel: ik moet het gewoon doen'', zei Dumfries. ,,Toch voelt het wel een beetje onwerkelijk. Ik heb hiervan gedroomd, ik heb er hard voor gewerkt en ben nu echt wel trots op mezelf, als ik eerlijk mag zijn.''

De 22-jarige Rotterdammer luisterde zijn debuut in Oranje op met een klinkende zege. ,,We hebben als team goed gespeeld en fantastische goals gemaakt. Natuurlijk kan het op bepaalde punten beter, maar we hebben laten zien wat we willen.''