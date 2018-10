Bergwijn: ’Depay helpt ons allemaal’

„Hij helpt ons allemaal”, zei de aanvaller van PSV na de recordzege op Duitsland (3-0). „Hij is balvast en snel. Dat is lekker voetballen.”

Bergwijn wordt bij PSV wel eens vergeleken met zijn voorganger in Eindhoven. „Maar zo ver als hem ben ik nog niet”, zei hij. „Ik was heel blij dat ik meteen in de basis mocht beginnen. Ik denk dat het ook best goed ging. Het niveau ligt hoger dan in de eredivisie. We hebben de opdracht van de bondscoach redelijk goed uitgevoerd. Ook denk ik dat we heel hard hebben gewerkt. Hier kunnen we wel mee verder.”

Bergwijn was niet de enige debutant bij Oranje. Zijn ploeggenoot Denzel Dumfries verscheen ook aan de aftrap en Arnaut Danjuma Groeneveld van Club Brugge mocht invallen. „We zijn deze week best veel met elkaar opgetrokken”, zei de aanvaller. „Dan is het mooi dat we nu alle drie een haasje voor onze eerste interland hebben ontvangen.”