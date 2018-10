Oranje breekt barrière tegen Duitsers

Virgil van Dijk viert zijn 1-0 tegen Duitsland tijdens de Nations League. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Applaus na de eerste helft, de wave in de tweede helft en de ontlading na de 3-0 overwinning van het Nederlands elftal tegen aartsrivaal Duitsland. De grootste ooit in de geschiedenis. In alles deed de Johan Cruijff ArenA denken aan glorierijke periodes van het Nederlands elftal eerder deze eeuw.