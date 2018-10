Historische zege van getergd Gibraltar

Het elftal uit het ministaatje met slechts iets meer dan 30.000 inwoners pakte in divisie D van de Nations League drie punten bij Armenië: 0-1. De spelers van Gibraltar waren wellicht extra getergd omdat voor de aftrap in Jerevan het verkeerde volkslied werd gespeeld.

De spelers hoorden niet hun eigen nationale hymne, maar het volkslied van Liechtenstein dat in dezelfde groep zit. ,,De nationale bond van Gibraltar is daar zeer teleurgesteld over'', schreef de federatie op Twitter. ,,De Armeense bond heeft zich bij ons verontschuldigd en dat is in het stadion ook omgeroepen.''

Gibraltar won in Armenië dankzij een benutte strafschop kort na rust van verdediger Joseph Chipolina. De voetballers uit het zuidelijke puntje van Spanje wonnen eerder wel al twee keer een oefeninterland, tegen Malta en Letland. De eerste officiële zege werd uitbundig gevierd in Jerevan.