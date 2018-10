Jelle Klaasen stunt met zege op Wright

De twaalf voorgaande ontmoetingen tussen Wright en Klaasen waren allemaal in een zege voor de Schot geëindigd. Dit keer sloeg Klaasen wel toe. Hij won met 6-3 in legs. „Het geeft me een goed gevoel, omdat Peter al zo vaak van me heeft gewonnen”, reageerde de voormalig wereldkampioen van de BDO. „Ik voel me nu goed en mijn zelfvertrouwen komt langzaam terug.” Klaasen neemt het zondag bij de laatste zestien op tegen de Duitser Martin Schindler.

Ook Michael van Gerwen bereikte in Gottingen de achtste finales. De aanvoerder van de wereldranglijst rekende af met zijn goede vriend Vincent van der Voort; 6-2 in legs. Hij vindt in Stephen Bunting de volgorde horde op weg naar mogelijk een nieuwe eindzege.