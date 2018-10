Volleybalsters treffen ’robot’ op WK

Met Zhu Ting behoort Sloetjes tot de topspeelsters van VakifBank, de Turkse ploeg die de afgelopen twee jaar de Champions League won. ,,Je staat liever aan haar kant'', zei Sloetjes in de voorbereiding op het WK waar Oranje inmiddels is doorgedrongen tot de laatste zes.

Zhu (23) geldt als een fenomeen, de 1,98 meter lange Chinese wordt algemeen beschouwd als de beste volleybalster ter wereld. Sloetjes kan dit toernooi vooralsnog betere cijfers overleggen. De Achterhoekse aanvalster was al goed voor 174 punten en is daarmee derde in een lijst die wordt aangevoerd door de Italiaanse Paola Ogechi Egonu (182). Zhu, met China olympisch kampioen in 2016, heeft 147 punten achter haar naam. ,,Ze is fenomenaal'', zegt Sloetjes. ,,Ik kan me geen betere speelster voorstellen.''

Machine

Zhu hield met China Oranje uit de olympische finale in Rio. Ze maakte in vier spannende sets liefst 33 punten. Sloetjes kan zich na twee jaar samen te hebben gespeeld bij VakifBank nog steeds verbazen over haar Chinese teamgenote. ,,Het is bijzonder. Ze kan een knop omzetten en dan ineens nog een meter hoger springen en nog 100 kilometer per uur harder slaan. Het kan ook gebeuren dat je haar in een spannende wedstrijd in het eerste deel van de set helemaal niet ziet en daarna opeens elke bal die ze raakt een punt is.'' Lachend: ,,Het is bizar. Soms lijkt ze wel een robot. Ik heb wel eens gedacht: misschien is het wel een machine, in China gebouwd.''

Lonneke Sloetjes is van grote waarde voor Oranje. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

In twee jaar heeft Sloetjes overigens niet veel geleerd van de persoonlijke kanten van haar collega-aanvalster. ,,Nee, inhoudelijke gesprekken voeren we niet. Daarvoor is de taalbarrière te groot. Ze spreekt geen Engels. Eigenlijk kwam ik er ook pas na twee jaar achter dat Ting haar voornaam is.''

China en Verenigde Staten spelen zondag het eerste groepsduel waarin het gaat om twee plaatsen in de halve finales. Nederland treft maandag de Amerikaanse vrouwen waarna dinsdag het duel met China de derde ronde afsluit.