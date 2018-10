’Gruwelijke avond: zo diep is Duitsland gezonken’

In de slotfase konden de Duitse voetballers niets meer uitrichten, zo schrijft de Süddeutsche Zeitung. In de laatste minuten (87e en 90e) scoort Oranje via Memphis Depay en Georginio Wijnaldum dan ook nog twee keer, waardoor de eindstand oploopt naar 3-0. „Een debacle voor ons nationale elftal en voor onze bondscoach (Joachim Löw, red.).”

Bij Bild zijn de pijlen vooral gericht op bondscoach Löw. Er wordt hem vooral ’geen durf en lef’ verweten. Er is verder weinig begrip voor de keuze voor voormalig Heerenveen-spits Mark Uth in de basisopstelling. De passage „0-3 tegen Nederland, zo diep zijn wij gezonken” is in Bild dan ook alleszeggend.

De algemene tendens in de Duitse media is dat het vooral ’bergafwaarts’ gaat met de Duitsers. Zo kenden onze oosterburen ook al geen succesvol laatste WK in Rusland. Daar werd Duitsland afgelopen zomer als de regerend wereldkampioen al in de groepsfase uitgeschakeld.