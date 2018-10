Eén zege Verstappen in 2018: ’Dat hadden er eigenlijk drie moeten zijn’

„Het begin van het seizoen was niet echt wat ik ervan had verwacht”, stelt Verstappen op zijn eigen officiële website. „Gelukkig is het na Monaco gewoon heel goed verlopen.” Bij die Grand Prix eindigde Verstappen nog als negende, maar zag hij zijn Red Bull-teamgenoot Daniël Ricciardo wél de overwinning pakken.

Vervolgens kreeg Verstappen de stijgende lijn te pakken. Een derde plek in Canada en een tweede plaats in Frankrijk werd gevolgd met een prachtige zege voor het thuispubliek in Oostenrijk, waar een oranje zee aan Nederlandse supporters was te zien. „Om daar met een Red Bull op de Red Bull Ring te winnen, met daarbij zoveel Nederlandse fans, maakt het erg bijzonder.”

Verstappen ziet 2018 als een heel ander seizoen als het voorafgaande jaar, zeker ook qua auto. „Die was dit jaar meteen goed en dat was vorig jaar niet zo. We hebben in 2017 uiteindelijk wel twee keer gewonnen”, doelde hij vervolgens op de triomfen in Maleisië en Mexico. „Dit jaar tot nog toe maar één keer, dat hadden er eigenlijk drie moeten zijn. Ik heb me in ieder geval goed hersteld en ik ben blij met de auto, wat natuurlijk ook belangrijk is.

