Nurmagomedov had diverse toevallen in aanloop naar gevecht met McGregor

Zeker van zijn zaak was Nurmagomedov voorafgaand aan de confrontatie met McGregor absoluut niet. Zo moest hij de nodige kilo’s kwijtraken om te voldoen aan de eisen van de lichtgewichtklasse. Dat leverde fysieke problemen op. „De dag voor het gevecht sliep ik heel slecht. Ik had gewichtsverlies en ik voelde me erg slecht”, aldus Nurmagomedov. „Ik had diverse toevallen en voelde me erg ziek. Als ik had verloren, dan had ik dit verhaal niet verteld. In dat geval had iedereen het als een excuus gezien.”

Op de dag van waarheid voelde Nurmagomedov zich gelukkig weer goed, maar had net als elke vechter zijn twijfels. „De hele wereld kijkt naar je. Ik was niet bang dat iemand me kon verslaan, ik was meer bang wat ik had te verliezen. Ik ben dertig jaar oud en de jaren zijn voorbijgevlogen. Een overwinning of nederlaag, niets is zo belangrijk als de goede dingen in het leven.”

Nekklem

Nurmagomedov gaf McGregor vorige week in Las Vegas geen schijn van kans. In de vierde ronde plaatste hij de beslissende nekklem, waarop de Ierse praatjesmaker moest aftikken. Daarmee prolongeerde hij zijn UFC-wereldtitel. Direct na afloop sloeg echter de vlam in de pan. Nurmagomedov klom uit de kooi en ging één van de trainers van McGregor te lijf. Daarop ontstonden er in de volgepakte T-Mobile Arena rellen. Ook McGregor moest het ontgelden. Hij werd in de kooi door drie mannen uit het Russische kamp van Nurmagomedov aangevallen. Zij werden gearresteerd, maar omdat McGregor geen aangifte deed later ook weer vrijgelaten.

Khabib Nurmagomedov heeft Conor McGregor in een nekklem. Ⓒ USA Today

UFC-voorzitter Dana White sprak direct van een schande. De kampioensgordel werd uit veiligheidsoverwegingen zelfs niet meer in de kooi uitgereikt. De hoofdrolspelers moesten onder zware begeleiding de arena verlaten. Er werd na afloop onmiddellijk een onderzoek ingesteld.

Nurmagomedov wacht zo nog altijd op zijn overwinningspremie. De UFC keert de twee miljoen dollar in afwachting van de uitslag van het onderzoek niet uit. De uitspraak wordt in november verwacht en de kans is groot dat zowel Nurmagomedov als McGregor een boete en een schorsing krijgen opgelegd. „We nemen deze zaak zeer hoog op. Dit is geen tik op de wang in een hotellobby, nee, dit was een knokpartij op de avond van het gevecht en wij vinden dat er alleen in de kooi hoort te worden gevochten”, stelde de Nevada State Athletic Commission vorige week al.

Busincident

Nurmagomedov legt de schuld vooral bij McGregor en kwam in het gesprek met de Russische televisie daarom nog maar eens uitgebreid terug op een eerder incident met McGregor. Op 5 april van dit jaar gooide de Ier in Brooklyn namelijk een steekkarretje door een touringcar, waarin op dat moment Nurmagomedov één van de inzittenden was. Van toeval kan geen sprake zijn, zo stelt de Russische vechter. „Als ik hieraan terugdenk, blijf ik met vragen zitten waarop ik nog altijd geen antwoorden heb. Naar mijn idee heeft het busincident alleen met medewerking van UFC kunnen plaatsvinden.”

Conor McGregor verlaat onder zware beveiliging de T-Mobile Arena. Ⓒ AFP

Hard bewijs heeft Nurmagomedov echter niet en daardoor kan hij UFC niet aanklagen. „Maar ik durf het met een zekerheid van zeventig procent te stellen.” Het voorval voltrok zich in een halve minuut tot maximaal twee minuten, benadrukt de Rus. „Hij was daar met camera’s en zijn pr-team. Een belangrijk punt: de Barclays Center is een grote arena met een capaciteit van 20.000 mensen. Maar hij wist precies waar wij waren. Hoe kon hij dat weten? En hoe konden zij de arena binnenkomen met een groep van twintig tot dertig man?”

Het ongeloof bij Nurmagomedov is vooral groot, omdat UFC geen sanctie aan McGregor oplegde. „Ik ben ook een atleet, maar ik ben ook opgeleid. Mijn hersenen werken na vijftien jaar van vechten nog altijd prima. Ik heb ook niet veel klappen op mijn hoofd gehad, dus ik denk dat ik nog wel hersenen heb.”

Na zijn winst op McGregor wilde Nurmagomedov daarom alleen maar aan zijn Ierse opponent duidelijk maken dat iemand niet ongestraft slecht over iemands geloof en afkomst kan praten. De rellen werden door zijn vader direct afgekeurd. „Hij zei dat mijn gedrag niet goed was. Dat ben ik met hem eens, maar ik zou opnieuw hetzelfde doen.