Kleine meevaller voor Kiki Bertens

De nederlaag van Pliskova betekende enigszins goed nieuws voor Kiki Bertens. Zo liep haar concurrente in de strijd voor een ticket richting de WTA Finals in Singapore in elk geval niet nog verder uit. De beste acht tennissters van dit jaar mogen deelnemen aan de WTA Finals in Singapore. Bertens verloor deze week al in de tweede ronde in Linz.

Bertens kan haar opgelopen achterstand ten opzichte van Pliskova (achtste op de jaarranglijst) alleen komende week bij het toernooi in Moskou, waarvoor ook Pliskova zich heeft aangemeld, mogelijk nog goedmaken. De beste tennisster van Nederland is al wel zeker van de negende plek op de ranking. Daarmee is ze voor de WTA Finals sowieso de eerste reserve.